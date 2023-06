By

NNA -nbsp;

ANNAHAR: ldquo;Azour Alliancerdquo; consecrated on eve of Paris meetings

AL-JOUMHOURIA: Inside awaits Macron, Bin Salman

Arrogant opposition not responding to calls for dialogue

AL-AKHBAR: Saudi official: Regional consensus decides Lebanonrsquo;s presidencynbsp;

nbsp;

===========R.H.