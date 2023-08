Arm’s IPO will tell us how much AI hype matters

Me encanta el circo y el Armar IPO Parece una producción de PT Barnum. Como nuestro maestro de ceremonias, tenemos a SoftBank, el actual propietario mayoritario de Arm. En la cuerda floja, sin red, tenemos la IA. Montando en elefante, tenemos móvil. Y haciendo un acto de contorsión, tenemos relaciones entre Estados Unidos y China.

Tomémoslo desde arriba. Arm es una empresa de propiedad intelectual sobre licencias y regalías; la empresa no envía silicio. En cambio, su propiedad intelectual tiene licencia de empresas como Apple, Qualcomm y Nvidia, que utilizan los planos de Arm para diseñar y fabricar sus chips. Eso significa que evaluar la IPO significa comprender a los clientes de Arm.

Aunque en realidad no es un nombre muy conocido, los productos de Arm seguramente están en su hogar y en su bolsillo: domina el mercado móvil. Pero la demanda se está desacelerando a medida que Los consumidores conservan sus teléfonos por más tiempo. , y según la presentación, los ingresos de la compañía cayeron un 1 por ciento a 2.680 millones de dólares en el año fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2023. Sus ingresos netos para el trimestre que finalizó en junio (105 millones de dólares) fueron menos de la mitad de los del año pasado. Este no es exactamente el tipo de crecimiento que estamos acostumbrados a ver en las OPI.

Pero vale la pena tener en cuenta qué tipo de presentación es esta. No estamos tratando con una empresa de adquisición con fines especiales, o SPAC, donde una empresa puede hacer declaraciones audaces sobre su futuro. Arm tiene que hablar estrictamente sobre lo que está pasando con él. ahora y lo que pasó en su pasado. Las personas que participarán en la IPO están apostando por el futuro de Arm. Hay algunos indicios sobre esto en la presentación: la discusión sobre una reestructuración en 2022 parece una forma delicada de decirles a los inversores que Arm es una empresa diferente de lo que era la última vez que cotizó en bolsa en 2016.

El Vision Fund perdió 30.000 millones de dólares el año pasado, una cantidad cómica de dinero. Algunas de sus malas apuestas son notoriamente malas: WeWork, que Puede que no sea una empresa en funcionamiento por mucho más tiempo. y FTX, una empresa que fracasó tan espectacularmente que el experto de Enron dijo que era peor que Enron.

Podemos ver la transacción de Vision Fund de dos maneras: primero, como una forma de brindar un rendimiento a los inversionistas de Vision Fund, y segundo, como una forma de estimar una valoración de Arm. Calcular una valoración es más un arte que una ciencia, pero las transacciones internas (como la entre SoftBank y su fondo asociado) no son necesariamente tan confiables como las transacciones externas para determinar el valor de una empresa.

Pero no confíes en mi palabra. Aquí esta la Tiempos financieros : “Los inversores deberían prestar poca atención a esta cifra”. La columna no firmada calcula que el valor real de Arm se acerca a los 30.000 millones de dólares, que es aproximadamente el precio por el que lo compró SoftBank en 2016.

Bien, ¿y qué pasa con Arm y AI? Tal vez haya potencial a largo plazo, pero tal como está actualmente, no hay mucha evidencia de ello en la presentación.

Los clientes de Arm, que incluyen a Apple, Amazon, Intel, Nvidia y Google, entre otros, están considerando participar en la IPO. “El interés de estas empresas está alimentado por el deseo de ampliar su relación comercial con Arm y asegurarse de que sus rivales no obtengan ventaja”. Reuters informes.

Puede ver por qué los clientes podrían querer una ventaja aquí. Nvidia ya tiene favoritos con sus chips, y asegurarse de que Arm no haga lo mismo podría ser importante para empresas como Apple y Qualcomm, ya que estos chips son muy omnipresentes en los dispositivos móviles. Pero con la caída de los ingresos procedentes de la telefonía móvil, cobrar tarifas más altas podría ser importante, afirma Dylan Patel de Semianálisis . “No había mucho sobre el riesgo y la competencia o sobre cómo planean aumentar los precios” en la presentación, me dijo. “Le han estado diciendo a la gente que espere precios más altos, especialmente a los clientes de teléfonos inteligentes”.

“SoftBank está presentando una historia que no es del todo cierta”, dice Patel. “Que están en IA y no”. Qualcomm y Apple utilizan mucho Arm, pero no su IP de IA, afirma. “Arm no tiene negocios directos con la IA”. Pero Arm puede ayudar a las empresas a diseñar chips que les permitan integrar la IA con todo lo demás, afirma.