NNA – Al-Akhbar:

Nasrallah: We will fiercely respond to any Israeli act in Lebanon

nbsp;

Nidaa Al-Watan:

Hochstein in Beirut today, Abdollahian next, Macron slams Iran

nbsp;

Al-Joumhouria:

Presidential dialogue blurry…Agreement between Hezbollah and FPM farfetched… Berri: Presidency is top priority

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

===========R.A.H.