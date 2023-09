NNA -nbsp;

ANNAHAR: Battle to respond to opposition, attract ldquo;dialogical majorityrdquo;

AL-JOUMHOURIA: Broadening support for Berrirsquo;s initiative

Holding dialogue awaits answers to calls

AL-AKHBAR: Army communication network with conditional US funding: New invasion of ldquo;sovereigntyrdquo;, breach of ldquo;datardquo;

nbsp;

nbsp;

===========R.H.