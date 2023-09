NNA – Al-Akhbar:

Will Berri accept the majority or does he want unanimity?

Al-Joumhouria:

Berri#39;s initiative: Next step soon…Paris and Riyadh: For supporting Le Drian…Washington calls for stability

As-Sharq:

Mansouri pays acquaintance visit to Saudi Arabia…Bloomberg platform pending

Asharq al-Awsat:

Lebanon endeavors to confront new wave of Syrians#39; migration

