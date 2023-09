Furious dentist hits out NHS dental crisis after patient unable to get an appointment for years is diagnosed with oral cancer – and shares warning signs of the disease

El cáncer de boca, también conocido como cáncer oral, es cuando se desarrolla un tumor en el revestimiento de la boca.

Puede estar en la superficie de la lengua, el interior de las mejillas, el paladar o los labios o las encías.

Los tumores también pueden desarrollarse en las glándulas que producen saliva, las amígdalas en la parte posterior de la boca y la parte de la garganta que conecta la boca con la tráquea (faringe). Sin embargo, estos son menos comunes.

Los síntomas del cáncer de boca incluyen:

Úlceras bucales dolorosas que no sanan en varias semanas

bultos persistentes e inexplicables en la boca que no desaparecen

Bultos persistentes e inexplicables en el cuello que no desaparecen

aflojamiento inexplicable de los dientes o alvéolos que no sanan después de las extracciones

entumecimiento persistente e inexplicable o una sensación extraña en el labio o la lengua

a veces, manchas blancas o rojas en el revestimiento de la boca o la lengua; estos pueden ser signos tempranos de cáncer, por lo que también deben investigarse

cambios en el habla, como ceceo

Consulte a su médico de cabecera o dentista si estos síntomas no desaparecen en tres semanas, especialmente si bebe o fuma mucho.

Fuente: Servicio Nacional de Salud