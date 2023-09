The school parking rules every parent needs to know to avoid hefty fines

WhatsNew2Day – Latest News And Breaking Headlines

Con el inicio del nuevo año escolar y los padres volviendo a la rutina de intentar meter a los niños en el automóvil para correr hacia las puertas, estas son las reglas de estacionamiento que deben conocer para evitar recibir una multa considerable. El estacionamiento desconsiderado e ilegal a menudo abunda fuera de las escuelas en las horas pico y a menudo es un motivo importante de queja para los residentes locales que se ven afectados por los padres durante el recorrido escolar. Los conductores deben conocer las diferentes marcas viales y sus reglas, además de conocer las prohibiciones de dejar el motor del automóvil en ralentí fuera de ciertas escuelas. Aquí hay una “guía para idiotas” para padres cuando se trata de estacionar fuera de las escuelas. A medida que los niños regresan a la escuela después de las vacaciones de verano, estas son las reglas que todos los padres que llevan (o recogen) a sus hijos en las puertas deben conocer para evitar fuertes multas. ¿Qué significan las líneas amarillas en zigzag en la carretera fuera de las escuelas? Las líneas amarillas en zigzag no sólo se encuentran fuera de las escuelas, sino también en los hospitales, comisarías y estaciones de bomberos y siempre indican una zona estricta de “prohibición de parar”. Tienen un propósito crucial. En hospitales, policías y estaciones de bomberos, esto tiene como objetivo evitar que los conductores bloqueen puntos vitales de entrada y salida. Pero fuera de las escuelas, es para evitar que los vehículos oscurezcan. visibilidad de los niños pequeños que salen de la escuela o necesitan cruzar la calle. El código de circulación dice: ‘Tú NO DEBE esperar o estacionar, o detenerse para dejar y recoger pasajeros, en las marcas de entrada de la escuela cuando señales verticales indiquen la prohibición de detenerse.’ Esto significa que no puedes detenerte allí en absoluto, incluso si el motor sigue en marcha y dejas que tus hijos salten rápidamente. Las líneas amarillas en zigzag no sólo se encuentran fuera de las instalaciones escolares, sino también en hospitales, comisarías y estaciones de bomberos, y siempre indican una zona estricta de “no parar”. Si hay un letrero que indica el horario de atención, significa que entre esas horas los guardias de estacionamiento o los agentes de policía civil de las autoridades locales tienen el poder de emitir PCN. Si un padre decide ignorar las reglas de la línea amarilla en zig-zag fuera de las escuelas, se le puede emitir un PCN de £ 70. Si hay un cartel que indica el horario de funcionamiento cerca de los zig-zags amarillos, significa que entre esas horas los guardias de estacionamiento o los agentes civiles de las autoridades locales tienen la facultad de emitir avisos de cargos de penalización (PCN) por estacionar en el área. Y si no hay ningún cartel que indique el horario de funcionamiento, significa que la policía es responsable de controlar el estacionamiento allí, no la autoridad local. Si se descubre que un infractor ignora estas reglas, se le puede emitir un PCN de £ 70. Hay una ligera diferencia con las líneas amarillas en zig-zag: con líneas amarillas dobles, puedes detenerte brevemente para dejar que tus hijos entren o bajen del auto. ¿Puedo parar en doble línea amarilla para dejar a mis hijos? Las líneas amarillas dobles significan que no se permite detener el automóvil y esperar en ningún momento a menos que las señales indiquen lo contrario. La única excepción a esta norma es para los titulares de una tarjeta azul, que podrán aparcar en doble línea amarilla durante un máximo de tres horas. Sin embargo, hay una ligera diferencia con las líneas amarillas en zig-zag: con líneas amarillas dobles, puedes detenerte brevemente para dejar que tus hijos entren o bajen del coche. Sin embargo, si apaga el motor y estaciona, corre el riesgo de recibir una multa o incluso que le remolquen el vehículo. También vale la pena señalar que no se puede estacionar completamente en la acera junto a las líneas amarillas dobles. Como señala el RAC, la sanción por detenerse en líneas amarillas dobles depende de su ayuntamiento (o de la policía, si son responsables de la aplicación de la ley en esa zona) y podría ascender a £130. La multa generalmente se reduce a la mitad si paga dentro de los 14 días; sin embargo, no puede apelar una multa de estacionamiento que ya haya pagado. También vale la pena señalar que no se puede estacionar completamente en la acera junto a las líneas amarillas dobles. El Departamento de Transporte deja en claro que se aplican las reglas de la doble línea amarilla al detenerse junto a ellas desde el centro de la carretera hasta la parte trasera de la acera/acera. “Las restricciones de espera indicadas por líneas amarillas se aplican a la calzada, acera y arcén”. directrices del DfT decir. ¿Puedo parar en líneas amarillas individuales fuera de la escuela? Las líneas amarillas simples significan que se aplican reglas de “prohibido estacionar”, pero solo en ciertos momentos. Deberá revisar las señales cerca de las líneas amarillas individuales para comprender qué restricciones se aplican y cuándo. En las zonas que rodean las escuelas, es muy probable que las restricciones se produzcan durante la hora punta escolar. Es posible que los conductores no se den cuenta de las líneas amarillas marcadas a los lados de las aceras. Esto es lo que indican Hay líneas amarillas pintadas en la acera. ¿Qué significan estos? Las líneas individuales marcadas en los bordillos muestran que hay momentos en que la carga está restringida. Siempre van acompañados de un cartel en blanco y negro que indica el horario específico de funcionamiento. Las líneas amarillas dobles en la acera significan que no se permite cargar en ningún momento, como también lo indicará un cartel blanco y negro cerca. Esto significa que no debes detenerte ahí. ¿Puedo estacionar afuera de una escuela que esté en una Zona de Estacionamiento Controlado? Muchas zonas concurridas, especialmente cerca de los centros urbanos, están designadas como “Zonas de Estacionamiento Controlado” (CPZ), y pueden cubrir varias calles. Se colocan letreros en las entradas y salidas de las zonas, y dentro de la zona, ya que se puede permitir estacionamiento en algunos lugares dentro de una CPZ, pero solo en horarios específicos que se muestran en los letreros. La Iniciativa de Calles Escolares de Londres impone restricciones temporales en las carreteras fuera de las escuelas para impedir que los automovilistas conduzcan por ellas en las horas punta para dejar y recoger a sus hijos. Aquí hay un ejemplo en Tooting. Hay ‘calles escolares’ en nuestra ruta en Londres. ¿Qué significan? Las horas pico de funcionamiento escolar pueden ser una parte del día estresante para los padres, los viajeros y los automovilistas en general. Y para casi 400.000 londinenses el año pasado, también resultó especialmente caro. Esto se debe a que los automovilistas que condujeron por las ‘calles escolares’ durante horarios restringidos en la capital sufrieron la enorme cantidad de 398,745 PCN en 2022. Dado que algunas autoridades imponen a los conductores multas de hasta £ 130 por infringir sus reglas específicas, significa que los distritos de Londres podrían haber recaudado hasta £ 52 millones en ingresos por cargos de School Streets solo el año pasado. Estos son los distritos de Londres que emitieron más PCN ‘School Street’ el año pasado La Iniciativa de Calles Escolares impone restricciones temporales en las carreteras fuera de las escuelas para impedir que los automovilistas conduzcan por ellas en las horas pico para dejar y recoger a sus hijos. Está estrictamente prohibido circular por estas vías durante los horarios designados. Las restricciones se aplican al tráfico escolar y al tráfico directo y están diseñadas para proteger a los niños de los vehículos y reducir los niveles de contaminación del aire. La primera calle escolar de Londres se inauguró en Camden en 2017 y desde entonces se ha vuelto increíblemente popular en la capital. En 2022, había aproximadamente 400 calles escolares permanentes en la capital y otras 136 en prueba como parte de consultas. Si estas pruebas tienen éxito y se implementan, podría haber un aumento del 35 por ciento en las calles escolares permanentes en Londres, elevando el total a 529. Las escuelas en particular se han vuelto muy conscientes de los conductores que circulan al ralentí cerca de sus instalaciones, a la luz de las preocupaciones sobre el daño causado por las emisiones -especialmente el óxido de nitrógeno y las partículas-, especialmente a los niños. Los infractores pueden recibir multas de £ 20 Mientras espero a mis hijos en las puertas de la escuela, ¿puedo mantener el motor en marcha para mantener el auto frío/caliente? La regla 123 del Código de Carreteras establece que los conductores no deben dejar un vehículo estacionado desatendido con el motor en marcha ni dejar el motor en marcha innecesariamente mientras el vehículo está parado en una vía pública. Las escuelas en particular se han vuelto muy conscientes de los conductores que circulan al ralentí cerca de sus instalaciones, a la luz de las preocupaciones sobre el daño causado por las emisiones -especialmente el óxido de nitrógeno y las partículas-, especialmente a los niños. Es por eso que comúnmente verá un letrero que dice “Prohibido el ralentí” afuera de las escuelas. Algunas autoridades locales cobran una multa fija (FPN) de £ 20 por infracciones de emisiones y ralentí estacionario según el Reglamento de tráfico por carretera de 2002. Existe la posibilidad de que la multa aumente a £801. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las multas se imponen sólo si un automovilista se niega a apagar el motor cuando una persona autorizada se lo pide. En 2019, el RAC lanzó un plan que invitaba las escuelas comprarán pancartas de la Zona de Aire Limpio Escolar lanzadas en 2019. Reglas adicionales del Código de Carreteras que también pueden aplicarse fuera de las escuelas No sólo debes tener en cuenta las marcas viales: también hay varias recomendaciones del Código de circulación que debes seguir en relación con el estacionamiento de la escuela. Según la regla 243, no debes estacionar frente o cerca de la entrada de una escuela. Además, no se debe aparcar en ningún lugar que bloquee el acceso a los servicios de emergencia, en o cerca de una parada de autobús, ni frente a un cruce o a menos de 10 metros de él, ya que todos ellos podrían ser relevantes para el área que rodea una escuela. Dado que muchas escuelas están ubicadas en áreas residenciales, también vale la pena señalar que la misma regla establece que no se debe estacionar frente a la entrada de una propiedad, ni siquiera por un período corto de tiempo. La regla 243 también estipula que no se estacionará en una curva, en un bordillo caído o en la cima de una colina.

The school parking rules every parent needs to know to avoid hefty fines