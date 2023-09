Glowforge Aura review: a beginner-friendly laser cutter for hobbyists

WhatsNew2Day – Latest News And Breaking Headlines

Cuando el director ejecutivo de Glowforge, Dan Shapiro, me dijo que Aura “simplemente funciona”, me mostré escéptico. Como propietario de una cortadora de vinilo, durante mucho tiempo he tenido que ocuparme de elegir los materiales adecuados, asegurarme de que la máquina tenga la hoja adecuada y crear mis propios diseños. Esperaba un nivel similar de trabajo preliminar (menos el vinilo) cuando Glowforge Aura llegó a mi puerta, pero demostró que estaba equivocado.

A $ 1,199, Glowforge Aura se encuentra en el extremo superior del rango de precios de cortadora láser de nivel básico. Sin embargo, lo compensa haciendo que el corte y el grabado con láser sean una tarea ridículamente sencilla. Si bien Glowforge no la comercializa como tal, Aura es una máquina CNC (control numérico por computadora) que utiliza un láser para realizar cortes y grabados precisos basándose en la información que se alimenta a través del software que la acompaña.

El bueno Fácil de configurar

UI y controles fáciles de usar

Realiza cortes y grabados precisos. El malo El láser de diodo no puede cortar materiales translúcidos

Profundidad de corte de ¼ de pulgada

Caro Cómo calificamos y reseñamos los productos

Al igual que los modelos más caros de Glowforge, Glowforge Aura puede cortar y cortar cientos de materiales diferentes, incluidos madera, acrílico, cuero, papel, caucho, cartulina y mucho más. Pero con un precio que es varios miles de dólares menos que los $6,995 Glowforge Pro y los $4,995 Forja luminosa Plus, viene con algunas limitaciones, incluida un área de corte más pequeña de 12 x 12 pulgadas y un límite de profundidad de 1/4 de pulgada al cortar (o 3/4 de pulgada para grabar) que hace que sea más difícil trabajar con objetos grandes y gruesos. láminas de material. Por otro lado, los dos modelos premium de Glowforge le permiten cortar materiales de hasta 18 pulgadas de ancho y media pulgada de espesor y también vienen con un Ranura de paso profesional que permite que el material cuelgue fuera del área de corte para proyectos de gran tamaño.

Con 20,5 pulgadas de largo y 22 pulgadas de ancho, el Aura es más pequeño que los otros cortadores de Glowforge, pero no exactamente pequeño.Foto de Emma Roth / The Verge

Otro inconveniente es que Glowforge Aura viene con un láser de diodo de 6 W más débil en comparación con el láser de CO2 de 40 W del Glowforge Plus y el láser de CO2 de 45 W del Glowforge Pro. Los láseres de CO2 más potentes permiten a las impresoras premium de Glowforge cortar y grabar a un ritmo mucho más rápido en comparación con el Aura. También pueden cortar materiales transparentes y translúcidos, algo que Glowforge Aura no puede hacer porque su láser de diodo emite una luz azul que atravesará el material sin rayarlo.

Cuando un láser corta o graba un material, emite vapores que podrían ser perjudiciales para la salud. Por eso, para esta revisión, utilicé el Aura junto con el de Glowforge. filtro de aire personal, que la empresa vende por separado por 399 dólares. El filtro combina tecnología de filtración de carbón y HEPA para purificar el escape del Aura. tu no tener Puedes comprar el filtro si no quieres gastar dinero extra: el Aura viene con una manguera de ventilación que puedes colocar fuera de una ventana.

Configurar todo fue simple: coloqué el láser del Aura en su lugar usando el imán incorporado y luego deslicé la bandeja para migas que atrapa el exceso de material. Desde allí, conecté la manguera de ventilación del cortador al filtro personal. La máquina y el filtro eran mucho más grandes de lo que había previsto. Con 20,5 pulgadas de largo y 22 pulgadas de ancho, el Aura apenas apenas Cabe en mi escritorio, así que opté por colocarlo encima de mi mesa de café junto al filtro de aire, que es aproximadamente del tamaño de una pequeña torre de escritorio.

Después de conectar el Aura a Wi-Fi (no se puede imprimir sin una conexión a Internet), estaba listo para comenzar a crear. Controlas el Aura a través de la aplicación web de Glowforge; no hay controles en la máquina además del botón grande y brillante que presionas cuando estás listo para cortar o grabar algo. Lo mismo ocurre con el Filtro Personal. Ambos dispositivos se encienden y apagan automáticamente, aunque siempre puedes desconectarlos cuando hayas terminado.

1/5 Directamente debajo del logotipo de Glowforge hay una cámara que captura el material dentro del cortador.Foto de Emma Roth / The Verge 1/5 Directamente debajo del logotipo de Glowforge hay una cámara que captura el material dentro del cortador.Foto de Emma Roth / The Verge

Obtuve la mayoría de mis proyectos de prueba del catalogo de diseños confeccionados en el sitio web de Glowforge. Aparte de algunos diseños gratuitos, los proyectos individuales cuestan entre $0,99 y $19,99 (sin incluir materiales). O puedes suscribirte a Glowforge Premium, que cuesta $50 por mes o $600 al año y te brinda acceso ilimitado a la mayoría de los diseños pagos. En el momento de la prueba, el sitio web de Glowforge enumeraba 2789 proyectos compatibles con Aura, de los cuales 2727 son “Gratis con Premium”.

Para mi primer corte, comencé poco a poco. Creé un Caja de regalo Glowforge colocando papel de copia normal en la máquina, pegando un poco de cinta adhesiva a un costado (según las instrucciones de Glowforge) y cerrando la tapa del Aura. La máquina viene con una cámara en el interior de la tapa y toma una fotografía cada vez que la cierras. Una imagen del papel apareció inmediatamente en la interfaz web de Glowforge, con un contorno aplanado de la caja de regalo superpuesto a su imagen. Arrastré el diseño para asegurarme de que todo encajara, ingresé papel de impresora como material y presioné el botón grande de la máquina para comenzar a cortar.

Puedes ver cómodamente cómo el láser hace su trabajo gracias a la tapa teñida de naranja del Aura, y es genial verlo. El Aura tardó unos 12 minutos en recortar el diseño, lo que me pareció un poco largo dado que solo estaba cortando papel de copia estándar. Lo que me interesó, sin embargo, es que el Aura también es capaz de puntuación el papel también, lo que creó líneas que me facilitaron doblar el papel en forma de caja. Sin embargo, no solo usé la máquina con papel: tuve la oportunidad de probar algunos tipos diferentes de maderas de la línea de materiales Proofgrade de Glowforge, así como láminas de acrílico opaco negro y rojo.

Puede observar cómodamente cómo el láser hace su trabajo gracias a la tapa tintada del cortador.Foto de Emma Roth / The Verge

Glowforge recomienda utilizar sus propios materiales Proofgrade, que están diseñados específicamente para las cortadoras láser de la empresa. Según Glowforge, el uso de materiales de otras fuentes, especialmente si no conoce los ingredientes que contienen, puede aumentar el riesgo de que el material se incendie o emita humo peligroso que la máquina no puede filtrar adecuadamente. Si bien Glowforge tiene razón aquí, eso no significa que debas evitar por completo el uso de materiales que no sean Proofgrade. También hay docenas de materiales más baratos y que no son de calidad Proof que puede usar, solo debe asegurarse de que no dañen su láser y no contengan químicos dañinos. Por ejemplo, este paquete de 24 Las hojas de tilo de 12” x 12” x 1/8” en Amazon cuestan $ 35,99, mientras que Grado de prueba de Glowforge El acrílico negro de 12” x 12” x 3/25” cuesta $19,99 por una sola pieza.

Existen algunas ventajas al utilizar material Proofgrade. Por un lado, vienen enmascarados, lo que significa que una capa de cinta cubre la superficie del material para evitar marcas de quemaduras durante el proceso de corte. Y los códigos QR impresos en la cinta permiten que Aura determine qué material ha cargado dentro del cortador. Esto significa que el tipo de material debería aparecer automáticamente en la aplicación web de Glowforge una vez que haya cerrado la tapa. No obtienes esto con materiales que no son de Proofgrade, por lo que tendrás que ingresar manualmente tus configuraciones de corte. Afortunadamente, la comunidad Glowforge ha compilado un lista de materiales que no son Proofgrade y configuraciones recomendadas aquíaunque parece que aún no están optimizados para Glowforge Aura.

Como alguien que ayudó a administrar una pequeña tienda de Etsy que implicaba diseñar, cortar y enviar calcomanías para automóviles, paredes, botellas de agua y otras superficies, esperaba sacar un rollo de vinilo para ver cómo le iba al Aura como cortador. Sin embargo, me decepcionó un poco saber que en realidad no se puede cortar la mayoría de los tipos de vinilo con cortadoras láser; el material no solo puede dañar el láser, sino que también produce gas que es perjudicial para la salud cuando se calienta. Dicho esto, hay algunos tipos de vinilo resistente al láserpero simplemente no tenía ninguno a mano.

El cortador puede rayar incluso ligeramente el papel de copia estándar.Foto de Emma Roth / The Verge

Después de usar el láser durante un tiempo, aprendí que cortar y grabar materiales distintos del papel suele llevar bastante tiempo. Tuve la oportunidad de probar algunos diseños diferentes con distintos niveles de detalle, incluido un soporte para teléfono, un par de aretes, un soporte para aretes y un juego de posavasos. Hice todo esto usando materiales de madera dura de Proofgrade, y los aretes con diseños más complejos tardaron alrededor de 45 minutos en tallarse. incluso corté El bordeLogotipo de acrílico con un diseño que armé apresuradamente en la aplicación web de Glowforge.

Un consejo: si vas a crear tus propios diseños, será mejor que lo hagas en Adobe Photoshop, Illustrator, Gimp o algún otro software de edición de imágenes. La aplicación web de Glowforge solo tiene herramientas básicas a las que necesitará una suscripción Premium para acceder, incluida la capacidad de crear líneas y formas o agregar texto, e incluso eso es tedioso. Afortunadamente, la aplicación web de Glowforge acepta todos los diferentes tipos de archivos, incluidos JPG, PNG, SVG y PDF, lo que facilita la importación de imágenes desde aplicaciones independientes. También está el generador de texto a imagen de IA exclusivo Premium, llamado Magic Canvas, pero los diseños que genera no son tan útiles, ya que hay algunas cosas que la IA aún no puede generar (por ejemplo, manos).

Este es uno de los diseños de IA generados por Magic Canvas de Glowforge.Captura de pantalla de Emma Roth / The Verge

El hecho de que Aura sea bastante fácil de usar no significa que no requiera ningún mantenimiento. Me encontré teniendo que recoger todos los pequeños trozos de madera, papel y acrílico sobrantes que caían por los agujeros de la bandeja para migas. La bandeja para migas también se quemó bastante después de varios usos, pero no era algo que una toalla de papel mojada no pudiera arreglar. También descubrí que a pesar de usar el filtro personal, el Aura todavía produce un vago olor a quemado al cortar o grabar madera, por lo que es posible que quieras abrir una ventana mientras lo usas. Ah, y esa es otra cosa que tendrás que mantener: Glowforge dice que sus cartuchos de filtro personal pueden durar hasta 100 horas de impresión y cuestan unos considerables $ 135 para reemplazar.

1/3 Recorté un soporte para teléfono, posavasos, aretes (y el soporte), junto con el logo de The Verge.Foto de Emma Roth / The Verge 1/3 Recorté un soporte para teléfono, posavasos, aretes (y el soporte), junto con el logo de The Verge.Foto de Emma Roth / The Verge

Hay otras máquinas a precios similares, como la $ 1,499 grabador láser xTool M1 de 10 vatiosque también viene con una cuchilla para cortar vinilo, así como el $1,199 Crealidad Falcon2, que cuenta con un láser de 22 W en un marco abierto. Si bien no he tenido la oportunidad de probar ninguno de estos cortadores, ninguno de ellos viene con el mismo catálogo de diseño profundo que Glowforge, lo que los hace un poco menos amigables para los principiantes. Sin embargo, xTool todavía ofrece una galería de diseños de origen comunitario, y hay muchos otros sitios de diseño de terceros, como 3axis.co y ponoko. Pero sus láseres más potentes aún dan a ambos dispositivos una ventaja sobre el Aura.