Lebanese newspapers’ headlines for Thursday, October 5, 2023

NNA – Al-Akhbar:

Third Maronite post to go vacant

As-Sharq:

Mawlawi warns governors and municipal heads: Our country is not for sale

Asharq Al-Awsat:

Government ramps up campaign against Syrian displacement in Lebanon

Nidaa al-Watan:

Opposition#39;s plan for the displaced: distributing them in the Arab world and closing UNHCR

