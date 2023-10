Putin’s missiles kill ten-year-old boy in latest blitz, a day after 51 died in the Ukraine war’s deadliest strike and Vladimir warned his ‘Satan-2’ nukes are ready for use

WhatsNew2Day – Latest News And Breaking Headlines

Un niño de 10 años murió y 16 personas resultaron heridas cuando otro ataque con misiles rusos golpeó a Kharkiv, la segunda ciudad de Ucrania, en las primeras horas de esta mañana.

El Ministro del Interior de Ucrania hizo el anuncio esta mañana y contó cómo el cuerpo sin vida del niño fue sacado de debajo de las ruinas de un edificio residencial derrumbado.

‘Otro ataque selectivo de Rusia contra civiles. Bajo las ruinas fue encontrado el cuerpo de un niño de 10 años. Otras 16 personas resultaron heridas”, dijo Ígor Klimenko en un comunicado.

El desgarrador descubrimiento se produjo apenas un día después de que 51 personas murieran en el ataque con misiles más letal en Ucrania desde que Vladimir Putin envió sus tropas a través de la frontera el 24 de febrero de 2022.

Ese ataque tuvo como objetivo un café en la aldea de Groza, en la región de Kharkiv, donde los dolientes se habían reunido para un velorio en memoria de un soldado ucraniano caído.

Se registró que sólo 330 personas vivían en Groza antes del ataque, lo que significa que el ataque con cohetes rusos acabó con alrededor de una sexta parte de la población.

Mientras se desarrollaba la devastación en Ucrania, Putin se jactó del temible poder nuclear de Rusia en una reunión en Sochi, anunciando que sus científicos militares habían completado el trabajo en el misil balístico intercontinental Sarmat 2 – o ‘Satanás’ – mientras amenazaba con retirarse de la prohibición de ensayos nucleares. tratado.

En esta fotografía proporcionada por la Oficina de Prensa de la Policía de Ucrania, se levanta humo después de que un cohete ruso impactara un edificio de varios pisos en el centro de Kharkiv, el viernes 6 de octubre de 2023.

Los rescatistas trabajan en el sitio de un edificio residencial dañado por un ataque con misiles ruso, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kharkiv, Ucrania, el 6 de octubre de 2023.

Se ve un cráter en el lugar de un ataque con misiles ruso, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kharkiv, Ucrania, el 6 de octubre de 2023.

Los rescatistas buscan cadáveres entre los escombros después de que un ataque ruso a un café local matara al menos a 51 personas, incluido un niño, en la aldea de Groza en Kupiansk, Ucrania, el 5 de octubre de 2023.

Los militares ucranianos cargan en un camión el cuerpo de una víctima que murió en un ataque ruso que destruyó una tienda y una cafetería en el pueblo de Groza

Policías ucranianos transportan el cuerpo de una víctima que murió en un ataque ruso que destruyó una tienda y una cafetería en el pueblo de Groza, a unos 30 kilómetros al oeste de Kupiansk, el 5 de octubre de 2023.

El presidente ruso Vladimir Putin habla durante su reunión anual con participantes del Club de Debate Valdai el 5 de octubre de 2023 en Sochi, Rusia.

Imágenes desgarradoras de las consecuencias del ataque de ayer en Groza mostraban cuerpos ennegrecidos y desmembrados tendidos en el suelo frente a las ruinas del café.

La policía y los soldados cargaron bolsas blancas con cadáveres no identificables en camiones que los llevarían a Kharkiv para realizar pruebas de ADN.

‘A mi hijo lo acaban de encontrar sin cabeza, sin brazos, sin piernas, sin nada. Lo reconocieron por sus documentos”, dijo a los periodistas Volodymyr Mukhovaty, de 70 años.

Su esposa y su nuera también asistieron al velorio, dijo, reconociendo que tenía “pocas esperanzas” de encontrarlas con vida.

“Viví con mi esposa durante 48 años”, dijo. “No duraré mucho solo”.

Entre las víctimas también se encontraba un niño de seis años, dijo el ministro del Interior, Igor Klymenko, quien añadió que en total 60 personas asistieron al funeral.

El soldado, cuyo velorio era, había sido asesinado un mes después de la invasión rusa. Había sido enterrado en la ciudad sureña de Dnipro, lejos de su pueblo natal, entonces bajo ocupación rusa.

Fue enterrado de nuevo en Groza el jueves por la mañana.

Su esposa y su hijo, también soldado, murieron en el ataque, según citó un portavoz de la fiscalía regional a la agencia de noticias Interfax-Ucrania.

Klymenko dijo que la evidencia inicial mostraba que se había utilizado un misil Iskander.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que asistía a una cumbre europea en España, dijo que no tenía dudas de que el ataque había sido deliberado.

“El ejército ruso no podía dejar de saber dónde estaban atacando”, afirmó.

“No fue un golpe a ciegas”.

Grandes extensiones de la región de Kharkiv, incluida Groza, fueron capturadas por las fuerzas rusas en los primeros días de su invasión lanzada en febrero del año pasado.

Las fuerzas ucranianas recuperaron gran parte del territorio fronterizo durante una ofensiva relámpago a finales del año pasado, pero la zona ha seguido siendo objeto de bombardeos regulares.

El asesor de Zelensky, Mykhailo Podolyak, dijo que el ataque a Groza “no tenía lógica militar”.

“Este es un recordatorio para cualquiera que esté dispuesto a sonreír y estrechar la mano del criminal de guerra (el presidente ruso Vladimir) Putin en conferencias internacionales”, dijo.

“La Rusia de Putin es un verdadero mal”.

Mientras tanto, la portavoz de la Casa Blanca, Karin Jean-Pierre, condenó el “horrible” ataque y dijo que “es por eso que estamos haciendo todo lo que podemos para ayudar a Ucrania”.

Denise Brown, coordinadora humanitaria de la ONU para Ucrania, también calificó el ataque de “absolutamente horripilante”, subrayando que “dirigir intencionalmente un ataque contra civiles o bienes civiles es un crimen de guerra”.

Y el primer ministro británico, Rishi Sunak, dijo que el ataque “demostró las profundidades de la depravación en las que las fuerzas rusas están dispuestas a hundirse”, según un portavoz.

Los equipos de rescate buscan cadáveres entre los escombros después de que un ataque ruso a un café local matara al menos a 51 personas, incluido un niño, en el pueblo de Groza.

Los equipos de rescate buscan cadáveres entre los escombros después de que un ataque ruso a un café local matara al menos a 51 personas, incluido un niño, en el pueblo de Groza.

La siniestra advertencia apocalíptica de Putin se produce después de que dijera que sus mayores misiles nucleares, Satan-2 y Burevestnik, también conocidos como ‘Flying Chernobyl’, ya están listos para su despliegue (en la foto, el Sarmat, también conocido como Satan-2, en un lanzamiento de prueba).

Vladimir Putin amenazó a Occidente con una destrucción nuclear total sin dejar “ninguna posibilidad de supervivencia” en caso de un ataque contra Rusia.

Horas después del ataque, Moscú dijo que había destruido ocho drones ucranianos en las regiones de Kursk y Belgorod, en el oeste de Rusia, pero no mencionó ninguna víctima.

Rusia continuó sus ataques durante la noche en otras partes de Ucrania, apuntando a la infraestructura portuaria en el distrito sur de Izmail, en el río Danubio, cerca de la frontera con Rumania.

La fuerza aérea de Ucrania dijo el viernes que había derribado 25 drones de ataque rusos en seis regiones, incluidas Odesa, Kharkiv, Mykolaiv y Dnipro, pero agregó que ocho más se escaparon y alcanzaron sus objetivos.

Mientras tanto, en Sochi, el presidente ruso pronunció un discurso venenoso en el Club de Debate Valdai, denunciando lo que dijo eran amenazas de Occidente y prometió que no habría “ninguna posibilidad de supervivencia” en caso de un ataque contra Rusia.

En un discurso antiestadounidense, el dictador dijo que sus poderosos misiles ‘Satan-2’ están listos para ser desplegados en una ominosa advertencia apocalíptica.

Putin dijo en la conferencia: “Desde el momento en que se detecta el lanzamiento de misiles, no importa de dónde vengan – de cualquier punto del océano mundial o de cualquier territorio – tal número, tantos cientos de nuestros misiles aparecen en el aire en un ataque de represalia que no hay posibilidad de supervivencia no quedará ningún enemigo, y en varias direcciones a la vez.’

Occidente no ha amenazado con un primer ataque contra Moscú y sólo sus funcionarios y un ejército de propagandistas han hablado del uso de armas nucleares en el conflicto de Ucrania.

Putin pidió a Occidente que comprenda que las amenazas contra Rusia son “absolutamente inaceptables para cualquier agresor potencial”.

Dijo que Rusia casi había completado el trabajo en su sistema de misiles balísticos intercontinentales Sarmat con capacidad nuclear y probó con éxito el misil de crucero estratégico Burevestnik, de propulsión y capacidad nuclear.

Rusia no ha realizado una prueba que implique una explosión nuclear desde 1990, el año antes del colapso de la Unión Soviética, pero Putin se negó a descartar la posibilidad de que pudiera reanudar dichas pruebas.

Sostuvo que los líderes de Occidente habían perdido “el sentido de la realidad” debido a lo que calificó como el “pensamiento colonial” de Washington, y cuestionó qué derecho tenía Estados Unidos a sermonear a cualquier otro país y argumentó que la nación se consideraba la única árbitro de la verdad en el planeta.

El líder ruso añadió que el conflicto en Ucrania “no es territorial” y que Moscú “no tiene intereses desde el punto de vista de conquistar algunos territorios”.

Afirmó que Ucrania ha perdido más de 90.000 soldados desde el inicio de su contraofensiva a principios de junio y También afirmó que Kiev ha perdido 557 tanques y alrededor de 1.900 vehículos blindados.