Damian Penaud bags early brace to take World Cup tally to six tries and Matthieu Jalibert caps another superb display with a try as hosts France thrash Italy to qualify for quarter-finals

WhatsNew2Day – Latest News And Breaking Headlines

France

Trying: Penaud 2, Bielle-Biarrey, Ramos, Jalibert, Mauvaka, Falatea-Moefana 2.

Cons: Ramos 6, Jaminet.

Pens: Ramos, Jaminet.

France: Ramos, Penaud, Fickou, Danty, Bielle-Biarrey, Jalibert, Lucu, Baille, Mauvaka, Atonio, Woki, Flament, Jelonch, Olivon, Alldritt.

Replacements: Jaminet for Ramos (61), Falatea-Moefana for Fickou (62), Couilloud for Lucu (55), Wardi for Baille (55), Bourgarit for Mauvaka (55), Aldegheri for Atonio (45), Taofifenua for Flament (45 ), Cros for Olivon (55).

Italy

Trying: Zuliani. Cons: Allan.

Italy: Capuozzo, Bruno, Brex, P. Garbisi, Ioane, Allan, Varney, Ferrari, Faiva, Ceccarelli, N. Cannone, Ruzza, Negri, Lamaro, L. Cannone.

Replacements: Morisi for Bruno (65), Fusco for Varney (44), Zani for Ferrari (62), Manfredi for Faiva (62), Riccioni for Ceccarelli (55), Sisi for N. Cannone (57), Zuliani for Lamaro (44 ).

Not used: Pani.

Ref Karl Dickson (RFU).