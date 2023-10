NNA -nbsp;

ANNAHAR: ldquo;Missile dayrdquo; across border, Macron warns Iranrsquo;s Raisi against expanding war towards Lebanon

AL-JOUMHOURIA: Gaza#39;s steadfastness reveals hidden mendacity

Diplomatic attack to neutralize Lebanon

AL-AKHBAR: Details of ldquo;humanitarian dealrdquo; sponsored by Qatar, Egypt

US ldquo;calms downrdquo; a little while Cairo stipulates entry of aidnbsp;

===========R.H.