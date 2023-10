NNA -nbsp;

4:00 pmnbsp;nbsp; nbsp; Journalistnbsp; Maysaa Abdel Khaleq signs her first publication titled ldquo;Al-Qaeda and ISIS and their conflict in the African coastrdquo; at Lebanonrsquo;s International Book Fair – Forum de Beirut – Dar Al-Farabi Pavilion A25.

