NNA – Ad-Diyar:

Washington pressures Tel Aviv to postpone Gaza ground offensive… Fronts in Yemen, Iraq and Lebanon in full swing to deter the enemy

nbsp;

An-Nahar:

Fierce confrontations in the south rule #39;circumstantial#39; equation

nbsp;

Al-Joumhouria:

International focus on keeping Lebanon on the fence…Iran warns Washington and Israel

nbsp;

As-Sharq:

Nasrallah runs the battle, Israel threatens

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

=============R.A.H.