NNA – The quot;Islamic Resistancequot; eulogized, in a statement on Monday, quot;martyr Abbas Ali Souqieh, aka Ali Hadi, from the south Lebanon town of Ainata, who fell while on jihad duty.quot;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

=================R.A.H.