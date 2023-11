Most and least efficient cars: Forget what it says on the tin, these real-world economy figures name the best fuel sippers and biggest gas guzzlers

WhatsNew2Day – Latest News And Breaking Headlines

Con la gasolina aún por encima de £1,50 el litro y el país todavía en medio de una crisis de costo de vida, poseer un automóvil económico con facturas de combustible bajas es primordial para algunos conductores. El problema es que no siempre se puede confiar en las cifras de millas por galón (mpg) que los fabricantes de automóviles citan en las salas de exposición, en sus sitios web y en sus anuncios de televisión. Esto se debe a que las pruebas “oficiales” para obtener estas cifras se llevan a cabo en laboratorios con un comportamiento de conducción poco realista. Sin embargo, ¿qué coche? lanzó su propia base de datos Real MPG hace más de una década para informar a los conductores cuáles de los últimos vehículos son realmente los más (y los menos) eficientes. Cifras de economía de combustible con las que puede contar: ¿Qué coche? ha revelado los 10 modelos más y menos eficientes que ha sometido a sus pruebas Real MPG. Y según el título para el consumidor, el modelo más eficiente que ha probado hasta ahora es un crossover Toyota de £ 25,000 que se vende hoy en las salas de exhibición y cuyo combustible es £ 1,100 al año más barato que el mayor consumidor de gasolina que ha analizado. La diferencia es que las rutas de conducción utilizadas para calcular los números son mucho más representativas de los hábitos de conducción británicos, con tramos urbanos, rurales y de autopista incluidos con aceleraciones y frenadas más agresivas que las utilizadas en la prueba oficial. Esto proporciona cifras de mpg que los conductores probablemente verán cuando están detrás del volante todos los días y conduciendo como lo harían normalmente. Existe una prueba separada de “autonomía real” para vehículos eléctricos, lo que significa que no están incluidos aquí. Y aunque los híbridos normales se prueban como parte de la base de datos Real MPG, los híbridos enchufables (o PHEV) no figuran en la lista porque las cifras de estos últimos varían drásticamente dependiendo de la distancia recorrida y la cantidad de carga que tenga en el momento. inicio de tu viaje. Teniendo esto en cuenta, ¿Qué coche? ha revelado cuál de los cientos de modelos que ha probado en los últimos años tiene los resultados de mpg más altos y más bajos. El motor con mayor consumo de combustible What Car? que ha probado hasta ahora es el Toyota Yaris Cross de £25,000. Arrojó unos impresionantes 60,1 mpg en las mediciones económicas del mundo real. El supermini Toyota Yaris de propulsión híbrida es el segundo modelo más eficiente What Car? ha probado hasta ahora, arrojando unos impresionantes 59,9 mpg Para no ser superado por su rival japonés, el Ignis 1.2 Dualjet Hybrid de Suzuki iguala al Yaris con una economía de combustible probada de 59,9 mpg. El Octavia de la generación anterior de Skoda equipado con el motor 2.0 TDI (115 CV) es una gran opción para los conductores que buscan un coche familiar económico. Devuelve 57,9 mpg Suzuki ya no vende el coche urbano Celerio, que era uno de los modelos más pequeños del mercado cuando estaba en los concesionarios. ¿Que carro? dice que el motor de 1.0 litros rinde 57.8mpg El vehículo con mejor rendimiento probado fue el Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid, que registró una puntuación de MPG real de 60,1 mpg, lo que equivale (utilizando los precios actuales del combustible) a sólo 11,2 peniques de gasolina por milla. Los subcampeones fueron el Toyota Yaris 1.5 Hybrid y el Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid, que lograron 59,9 mpg. Por el contrario, el vehículo probado con peores resultados fue el Audi S8 berlina de altas prestaciones. Dado que está propulsado por un motor de gasolina V8 de 4.0 litros biturbo, no sorprende ver que alcanza 21,7 mpg en condiciones reales de MPG, un costo promedio de combustible de 31 peniques por milla. Al Audi S8 le siguió el Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, un rival en el segmento de las berlinas con un V6 biturbo de 2,9 litros, que arrojaba unos míseros 23,5 mpg. El Lexus El LC Cabriolet, el V8 de gasolina atmosférico, no el deportivo híbrido, ocupa el tercer lugar desde abajo con un resultado de 24,2 mpg. Dado que el MPG real promedio de los 371 autos probados por What Car? es de 42,3 mpg, esto representa un gasto de combustible significativamente mayor. A continuación enumeramos los mejores y peores resultados en las mediciones de MPG real, aunque no todos los autos todavía están disponibles en las salas de exhibición y hoy solo se pueden comprar de segunda mano. El mayor consumidor de gasolina What Car? El que ha probado hasta el momento es el Audi S8. La berlina de alto rendimiento logra solo 21,7 mpg con su motor de gasolina V8 de 4,0 litros biturbo. Al Audi S8 le siguió el Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, un rival en el segmento de las berlinas con un V6 biturbo de 2,9 litros, que devolvió unos míseros 23,5 mpg. El Lexus LC Cabriolet (el V8 de gasolina de aspiración natural, no el deportivo híbrido) ocupa el tercer lugar desde abajo con un resultado de 24,2 mpg. Audi ya no vende esta versión del SQ5. Era un SUV de gran rendimiento, pero consumía mucho combustible y arrojaba unos míseros 24,6 mpg. El Mercedes-Benz Clase S Cabriolet S500 ya no está disponible en los concesionarios. ¿Cuándo qué coche? probó su economía de combustible, solo logró devolver 25,2 mpg Los coches más y menos eficientes en consumo de combustible MÁS EFICIENTE 1. Toyota Yaris Cross 1.5 Híbrido MPG reales: 60.1mpg Factura anual de combustible: 621,87€ =2. Toyota Yaris 1.5 Híbrido MPG reales: 59.9mpg Factura anual de combustible: 623,95€ =2. Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Híbrido MPG reales: 59.9mpg Factura anual de combustible: 623,95€ 4. Skoda Octavia 2.0 TDI 115* MPG reales: 57,9 mpg Factura anual de combustible: 688,42€ 5. Suzuki Celerio 1.0* MPG REALES: 57,8 mpg Factura anual de combustible: 646,61€ 6. Opel Astra 1.6 CDTi 110 Ecoflex* MPG reales: 56.3mpg Factura anual de combustible: 707,99€ =7. Honda Jazz 1.5 i-MMD Híbrido MPG reales: 56.0mpg Factura anual de combustible: 667,40€ =7. Seat León 1.6 TDI 110 Ecomotive* MPG reales: 56.0mpg Factura anual de combustible: 711,78€ =7. Volkswagen Up 1.0 S/S 60 MPG reales: 56.0mpg Factura anual de combustible: 667,40€ 10. Suzuki Baleno 1.0* MPG reales: 55.2mpg Factura anual de combustible: 677,07€ MENOS EFICIENTE 1.Audi S8 MPG reales: 21,7 mpg Factura anual de combustible: £1722.32 2. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio MPG reales: 23,5 mpg Factura anual de combustible: £1590.40 3. Lexus LC Cabriolé MPG reales: 24.2mpg Factura anual de combustible: £1544.40 4. Audi SQ5* MPG reales: 24,6 mpg Factura anual de combustible: 1519,28€ 5. Mercedes-Benz Clase S Cabriolé S500* MPG reales: 25.2mpg Factura anual de combustible: £ 1483,11 =6. Mercedes-AMG GLC 43 MPG reales: 25.3mpg Factura anual de combustible: £ 1477,25 =6. Porsche Macan Turbo (PP) MPG reales: 25.3mpg Factura anual de combustible: £ 1477,25 8. Land Rover Discovery 3.0 SDV6 MPG reales: 26.3mpg Factura anual de combustible: £1515.57 9. Mercedes-Benz Clase S S500* MPG reales: 26,9 mpg Factura anual de combustible: £1389.38 10.Volvo XC40 T4 MPG reales: 27,1 mpg Factura anual de combustible: 1379,13€ Fuente: ¿Qué coche? Resultados reales de la prueba MPG. Facturas anuales de combustible basadas en los precios promedio actuales de gasolina y diésel y 5,500 millas *El modelo o motor ya no está disponible en las salas de exhibición de autos nuevos. Utilizando las últimas cifras anuales de kilometraje del Departamento de Transporte del Reino Unido (que muestran que el kilometraje medio de los coches de gasolina y diésel es de 5.550 millas al año) combinadas con los datos de precios del combustible, el Audi S8 tiene un coste anual de combustible de £1.722,32, mientras que el Toyota Yaris El Cross Hybrid cuesta sólo £621,87. Incluso dentro de las clases de vehículos, tomar la decisión correcta puede generar grandes ahorros. En el popular mercado de los SUV familiares, por ejemplo, la diferencia entre los mejores y los peores resultados era de más de 28,1 mpg, lo que significa que los conductores podrían ahorrar £657 en costes de combustible cada año al optar por un Renault Kadjar diésel usado en lugar del Volvo XC40 de gasolina. Steve Huntingford, ¿Qué coche? editor, dijo: “A menudo existe una disparidad considerable entre la eficiencia de conducción en el mundo real y las cifras oficiales del gobierno que los fabricantes de automóviles están obligados a publicar”. Sin embargo, nuestras pruebas de MPG reales brindan a los compradores de automóviles cifras realistas para ayudarlos a informar sus compras. “Como muestran nuestras cifras, si se elige con cuidado, es posible ahorrar mucho dinero a largo plazo, especialmente con los precios del combustible tan altos como son hoy.”

Algunos enlaces de este artículo pueden ser enlaces de afiliados. Si hace clic en ellos, podemos ganar una pequeña comisión. Eso nos ayuda a financiar This Is Money y a mantenerlo de uso gratuito. No escribimos artículos para promocionar productos. No permitimos que ninguna relación comercial afecte nuestra independencia editorial.

Most and least efficient cars: Forget what it says on the tin, these real-world economy figures name the best fuel sippers and biggest gas guzzlers