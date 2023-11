The FTSE 350’s worst performers of 2023

WhatsNew2Day – Latest News And Breaking Headlines

El mercado de valores del Reino Unido ha seguido un desafiante 2022 con otro año decepcionante, con los principales índices del país por detrás de sus pares globales. El apetito de los inversores ha sido suprimido por un cóctel de presiones inflacionarias, aumentos de las tasas de interés, crecimiento económico débil e inestabilidad geopolítica. El FTSE 100 ha bajado un 3,1 por ciento desde principios de año, mientras que el FTSE 250 ha bajado alrededor de un 1,5 por ciento. Por el contrario, el S&P 500 de Estados Unidos, el Nikkei 225 de Japón y el Eurostoxx 600 subirán un 13,9, un 26,6 y un 3 por ciento, respectivamente, en 2023. Caída continua: tras haber experimentado un 2022 muy desafiante, como era de esperar, el mercado de valores del Reino Unido ha tenido otro año decepcionante. Tanto el índice de primera línea FTSE 100 como el de mediana capitalización FTSE 250 han caído en 2023, pero ¿qué empresas han experimentado los peores retornos para los accionistas y representan buenas oportunidades de inversión? Aquí hay cinco de ellos: Comunicaciones Spirent (-60,2 por ciento) Como empresa que prueba equipos de telecomunicaciones para gigantes tecnológicos como Apple y Siemens, Spirent Communications está, en teoría, bien posicionada para beneficiarse del despliegue generalizado de la tecnología 5G. Pero desde finales del año pasado, muchos de los clientes de la empresa con sede en Crawley han estado retrasando el gasto y dando marcha atrás en sus planes de inversión en medio de una mayor incertidumbre económica. El mes pasado, Spirent advirtió que esperaba que las ventas anuales disminuyeran en una quinta parte este año después de revelar que los pedidos cayeron alrededor de una cuarta parte durante los primeros nueve meses de 2023. Beneficios a largo plazo: como empresa que prueba equipos de telecomunicaciones para gigantes tecnológicos, Spirent se encuentra en una excelente posición para beneficiarse del despliegue generalizado de la tecnología 5G. Culpó a los lanzamientos “lentos” de redes 5G independientes y al gobierno de China recortando el gasto en servicios de prueba de Ethernet. Sin embargo, si bien Spirent ha tenido los rendimientos más bajos entre todas las empresas del FTSE 350, tiene un gran viento de cola estructural a su favor: el crecimiento vertiginoso de la demanda de conexiones a Internet más rápidas y confiables. Un reciente informe de la agencia india de investigación de mercado Fortune Business Insights predice que el mercado mundial de infraestructura 5G se expandirá de sólo 20.200 millones de dólares el año pasado a 348.800 millones de dólares en 2030. “En el pasado, Spirent recuperó su aplomo y esas tendencias de crecimiento a largo plazo han continuado, lo que podría ser posible en el futuro, lo que hace que esto sea una posible jugada de recuperación”, dice John Moore, gerente de inversiones de RBC Brewin Dolphin. Grupo Mobico (-46,8 por ciento) El cambio de marca de National Express a Mobico Group fue justificado por el director general del operador de autocares, Ignacio Garat, como una forma de proyectar una imagen más global. Parece haber contribuido poco a los resultados del grupo. La empresa sufrió una pérdida de £23,4 millones de libras esterlinas en el primer semestre como resultado de los aumentos salariales y la pérdida de £60 millones de libras esterlinas en financiación relacionada con Covid, a pesar del sólido crecimiento de la facturación en todos los territorios. El mes pasado, Mobico suspendió su dividendo para todo el año y recortó sus previsiones de ganancias debido al aumento de los costos en sus divisiones británica y norteamericana. Dirección equivocada: Mobico Group, propietario de National Express, sufrió una pérdida de £23,4 millones en el primer semestre como resultado de los aumentos salariales y la pérdida de £60 millones en financiación relacionada con Covid El volumen de pasajeros en el Reino Unido tampoco se ha recuperado a los niveles previos a la pandemia, incluso con los mayores niveles de huelga de los trabajadores ferroviarios este año, y la empresa está cargada con importantes deudas. Mobico está tratando de vender su división norteamericana de autobuses escolares para reducir su elevada deuda, lo que ayudaría a acelerar su desapalancamiento, al igual que los recientes aumentos de precios y reducciones de costos. “Hay señales de optimismo”, dice Moore, “pero la clave para la recuperación será la ejecución del plan de negocios, la reducción de la deuda y el potencial de impacto de contratos como los de autobuses escolares de América del Norte”. Gestión de activos de Liontrust (-45,6 por ciento) El año de Liontrust ha estado definido por su fallida adquisición por 99 millones de libras del gestor de activos suizo GAM Holdings, un acuerdo que había apoyado abrumadoramente a los accionistas de la empresa FTSE 250. En una nota de agosto, los analistas de Peel Hunt afirmaron que una adquisición exitosa, que habría creado un negocio con £53 mil millones de libras en activos bajo administración, implicaba “importantes riesgos de ejecución pero beneficios financieros inciertos”. Pero, como muchos administradores de activos, la caída del precio de las acciones de Liontrust en 2023 está impulsada por un éxodo continuo de inversores de los fondos que poseen activos en el Reino Unido. Los inversores continúan retirando dinero de las acciones del Reino Unido, debido al pobre desempeño económico del país, y recurriendo al efectivo, donde los rendimientos se han vuelto cada vez más generosos. En los últimos dos años, los activos totales administrados de Liontrust se han desplomado alrededor de un 25 por ciento a £27,5 mil millones de libras, mientras que sus acciones se han desplomado un 74 por ciento. Un recorte o congelación de las tasas de interés por parte del Banco de Inglaterra y una percepción más positiva de los mercados británicos ayudarían a que las cosas cambien, aunque es difícil predecir cuándo se materializará. Ben Laidler, estratega de mercados globales de eToro, cree que el importante rendimiento de dividendos del 13 por ciento del grupo sería muy atractivo siempre y cuando “pueda alcanzar una base estable”. St James’s Place (-36,75 por ciento) A diferencia de Liontrust, St James’ Place ha generado sólidas entradas netas en medio de un entorno más desafiante definido por una alta inflación, tasas de interés y clientes que trasladan su dinero de acciones a efectivo. Pero el mayor administrador de patrimonio de Gran Bretaña se ha enfrentado a un problema importante exclusivo de su propio modelo de negocio debido al mayor escrutinio de los reguladores sobre las tarifas. Los organismos de control han estado preocupados durante mucho tiempo de que SJP cobre tarifas excesivas o injustas a los clientes por asesoramiento financiero y retiros anticipados. Según las nuevas reglas de ‘Deberes del Consumidor’ introducidas en julio, la Autoridad de Conducta Financiera exige que todas las empresas de servicios financieros proporcionen ‘valor razonable’ e ‘información clara y oportuna’ a los clientes. Altos costos: el administrador patrimonial St James’s Place se ha enfrentado a un mayor escrutinio por parte de los reguladores debido a preocupaciones de larga data de que cobra tarifas excesivas a los clientes. Las acciones de SJP se han desplomado aproximadamente un 30 por ciento desde que se introdujeron esas regulaciones, mucho más que cualquier otra empresa de gestión patrimonial. Gran parte de la caída se produjo después de que el grupo renovó su estructura de cargos tras la presión de la FCA, eliminando las tarifas de salida para nuevas inversiones en bonos y pensiones. Cuando se dieron a conocer los cambios, admitió que “afectarían la forma del resultado en efectivo en el futuro” y debilitarían el rendimiento del efectivo subyacente “en los próximos años”. Entain (-28,3 por ciento) Las compañías de apuestas británicas se han beneficiado de un torbellino financiero al expandirse por todo Estados Unidos desde que la Corte Suprema anuló una prohibición casi nacional de los juegos de azar deportivos hace cinco años. Sin embargo, la amenaza de una nueva regulación destinada a tomar medidas drásticas contra los problemas con el juego está poniendo ese crecimiento en grave riesgo, con un libro blanco del gobierno del Reino Unido en abril proponiendo la introducción de límites de apuesta para los juegos de tragamonedas en línea y prohibiciones de ofertas de bonificación como apuestas gratis. El propietario de Ladbrokes, Entain, se ha visto particularmente afectado por estas leyes propuestas, con mayores impactos provenientes de “resultados deportivos amigables para el cliente”, o de un mayor número de apostadores que realizan apuestas exitosas. Entain también se ha visto afectado por 585 millones de libras esterlinas en costos relacionados con una investigación de soborno en su antiguo negocio orientado a Turquía y por recaudar casi 600 millones de libras esterlinas de inversores para financiar la adquisición de STS, un operador polaco de apuestas deportivas. Su recuperación dependerá en gran medida del desempeño de la empresa conjunta BetMGM de Entain, que ha experimentado un crecimiento asombroso después de su creación hace apenas cuatro años, generando ingresos de 1.400 millones de dólares el año pasado. Matt Britzman, analista de acciones de Hargreaves Lansdown, dice: ‘La debilidad reciente significa que la valoración se sitúa por debajo de su promedio a largo plazo, lo que tal vez no refleja plenamente la enorme oportunidad en Estados Unidos. “Con una participación del 50 por ciento en BetMGM, con sede en Estados Unidos, Entain tiene una gran participación en lo que parece ser un activo de primer nivel al otro lado del charco”. ¿Qué otras acciones han experimentado las mayores caídas este año? Ferrexpo (-51,8 por ciento) – La escalada del conflicto en Ucrania ha hecho que la producción de mineral de hierro se desplome en el grupo minero, que ha tenido que enfrentarse al bloqueo de la marina rusa en el puerto de Pivdennyi. Ceres Power Holdings (-43,5 por ciento) – Sin embargo, para obtener ganancias, el desarrollador de pilas de combustible registró una pérdida operativa un 13 por ciento mayor en sus resultados semestrales, ya que el crecimiento de los ingresos no ha podido seguir el ritmo del aumento del gasto en inversión. Fresnillo (-37,3 por ciento) – Un peso mexicano más fuerte, mayores costos de energía y mano de obra, y los costos de puesta en marcha de una nueva mina subterránea en Juanicipio hicieron que las ganancias semestrales del mayor productor de plata del mundo cayeran en más de un tercio. Croda Internacional (-32,1 por ciento) – El proveedor de productos químicos especializados ha emitido dos advertencias de ganancias este año debido a que más clientes están liquidando sus inventarios en lugar de comprar productos. Anglo American (-32 por ciento) – La caída de los precios de las materias primas y el aumento de la inflación han perjudicado gravemente al gigante minero, cuyos últimos pagos de dividendos provisionales fueron menos de la mitad del monto repartido el año anterior. Nota: Todos los datos proceden de Morningstar y se basan en la rentabilidad de los fondos cotizados de HSBC entre el 1 de enero y el 31 de octubre.

