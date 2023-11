OBR forecasts: Falling house prices, sticky inflation and weaker economic growth

WhatsNew2Day – Latest News And Breaking Headlines

Los anuncios que acapararon los titulares en la Declaración de Otoño del Canciller eclipsaron los nuevos datos sobre las perspectivas de la economía del Reino Unido. La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) ha publicado sus últimas previsiones para la economía del Reino Unido, la inflación, los precios de la vivienda y el desempleo. This is Money describe los datos clave y los gráficos de las últimas previsiones de la OBR. Previsiones económicas Las cifras de la OBR muestran una fuerte rebaja del crecimiento económico en 2024 y 2025 con respecto a las previsiones anteriores. Sin embargo, tanto el crecimiento de este año como las previsiones sobre el tamaño general de la economía serán mejores de lo esperado anteriormente. Perspectivas del PIB: previsiones del producto interior bruto de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria Se espera que la economía del Reino Unido crezca un 0,6 por ciento en 2023, según la OBR, que espera un crecimiento del 0,7 por ciento el próximo año, frente al 1,8 por ciento previsto en marzo. La OBR dijo: “Esperamos que el crecimiento se mantenga moderado en 0,7 por ciento en 2024 como resultado del débil crecimiento de los salarios reales, el efecto de aumentos pasados ​​en las tasas de interés y el desvanecimiento del apoyo fiscal que pesa sobre la actividad económica”. Se espera que el tamaño general de la economía sea mayor de lo esperado anteriormente en comparación con el cuarto trimestre de 2019. Para 2025, se prevé que el PIB aumente un 1,4 por ciento, frente a las previsiones anteriores de un aumento del 2,5 por ciento. La OBR espera que el crecimiento del PIB alcance el 2 por ciento en 2027, antes de caer al 1,7 por ciento el año siguiente. En marzo, la OBR dijo que esperaba que la economía del Reino Unido se contrajera un 0,2 por ciento este año, añadiendo que el Reino Unido evitaría caer en recesión. Inflación Ahora se pronostica que la inflación general caerá al 2,8 por ciento para fines de 2024, antes de caer al objetivo del 2 por ciento en 2025. El objetivo del 2 por ciento se alcanzará un año después de lo previsto por la OBR en marzo. La OBR espera que la inflación se sitúe en torno al 4,8 por ciento a finales de este año, 1,9 puntos porcentuales por encima de su previsión de marzo. El mayor crecimiento de los beneficios nominales, que compensó el efecto de los menores precios de la energía, impulsó la revisión al alza para finales de 2023, dijo la OBR. Añadió: “La inflación ha caído desde su máximo de 41 años del 11,1 por ciento en octubre de 2022, pero no tan bruscamente como esperábamos en nuestro pronóstico de marzo”. Inflación: Contribuciones a la inflación del IPC en el Reino Unido durante los próximos años, según la OBR La última cifra de inflación de los precios al consumo es del 4,6 por ciento para octubre, frente a un máximo de más del 11 por ciento en octubre de 2022. La OBR dijo: “Los riesgos en torno a las perspectivas de inflación siguen siendo altos, dada la incertidumbre tanto nacional como internacional”. Tasas de interés ¿Qué es la OBR? La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria es independiente del Gobierno y evalúa y analiza la salud de la economía del Reino Unido. Sus pronósticos suelen publicarse junto con eventos importantes, como una declaración de otoño de un Canciller. Hasta hoy, la OBR ya habrá visto los planes del Gobierno para la economía en la Declaración de Otoño de 2023. Con estos datos, elaborará sus propias previsiones económicas para los próximos cinco años. La OBR utiliza sus pronósticos para determinar si cree que es probable que el Gobierno cumpla las reglas que ha establecido para administrar la economía. Sus predicciones son importantes porque cubren cuestiones que afectan la vida de las personas a diario, incluidos los precios de la vivienda, la inflación, las cargas fiscales y las tasas de interés. Se espera que el tipo base del Banco de Inglaterra se mantenga en el 4% en 2029 La OBR señaló que los mercados ahora esperan que las tasas de interés deberán permanecer más altas durante más tiempo para controlar la inflación. El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra votó a principios de este mes a favor de mantener las tasas de interés del Reino Unido en 5,25 por ciento. La OBR dijo: “Los mercados ahora esperan que la tasa bancaria se establezca en el 4 por ciento al final del pronóstico”. [in 2029]en lugar de caer al 3 por ciento como supusimos en marzo. Precios de la vivienda e hipotecas. La OBR espera que los precios de la vivienda crezcan un 0,9 por ciento en 2023 y luego caigan un 4,7 por ciento en 2024. Decía: “Esto sería coherente con el hecho de que el precio medio de una vivienda en el Reino Unido alcanzara un mínimo de alrededor de £266.000 en su punto más bajo en el último trimestre de 2024”. Desde su máximo en el cuarto trimestre de 2022 hasta su mínimo en el último trimestre de 2024, se espera que los precios nominales de la vivienda caigan un 7,6 por ciento, dijo la OBR. Esto es 2,4 puntos porcentuales menos de lo previsto en marzo. Añadió: “Luego esperamos que los precios de la vivienda se recuperen lentamente, alcanzando sus niveles máximos de finales de 2022 en la segunda mitad de 2027 y aumentando hasta un 6,4 por ciento por encima de este nivel al final del pronóstico”. “Las perspectivas para los precios de la vivienda son particularmente sensibles a los cambios en las tasas de interés y al crecimiento de los ingresos de los hogares”. El Informe de Política Monetaria de noviembre del Banco de Inglaterra señaló que es probable que las tasas hipotecarias más altas tarden más en trasladarse al stock de hipotecas que en el pasado, principalmente porque más personas tienen acuerdos de tasa fija. Previsiones: la OBR espera que los precios de la vivienda en el Reino Unido caigan un 4,7% en 2024 Desempleo La OBR espera que el desempleo en el Reino Unido alcance un máximo del 4,6 por ciento en el segundo trimestre de 2025, en medio de un pronóstico de crecimiento del PIB más débil y la apertura de una “capacidad excedente” en el mercado laboral. La OBR dijo: “La demanda laboral se ha debilitado recientemente, con las vacantes cayendo desde un máximo de 1,3 millones en mayo de 2022 a alrededor de 960.000 en octubre de 2023. ‘Se prevé que la tasa de empleo caiga del 60,7 por ciento en el tercer trimestre de 2023 al 60,2 por ciento en el segundo trimestre de 2025, lo que refleja tanto el aumento del desempleo como la caída de la participación. “La tasa de empleo se recupera parcialmente hasta el 60,6 por ciento al final del pronóstico, 0,3 puntos porcentuales más de lo que esperábamos en nuestro pronóstico de marzo”. Desempleo: la OBR espera que el desempleo en el Reino Unido alcance un máximo del 4,6 % en el segundo trimestre de 2025 Los ingresos medios El último pronóstico de la OBR para el crecimiento promedio de las ganancias es aproximadamente 2 puntos porcentuales más alto para este año y el próximo de lo previsto en marzo. Espera un crecimiento promedio de las ganancias del 6,8 por ciento para fines de 2023, 1,9 puntos porcentuales más que su pronóstico de marzo. La OBR añadió: “Esperamos que el crecimiento de las ganancias vuelva a disminuir al 3,7 por ciento en 2024 y al 2,2 por ciento en 2025 a medida que la inflación caiga aún más, las condiciones del mercado laboral sigan relajándose y el desempleo aumente”. Se espera que el crecimiento de las ganancias sea de alrededor del 2,8 por ciento en 2028. Expectativas: se espera que el crecimiento de las ganancias del Reino Unido sea de alrededor del 2,8% en 2028 Ingresos del hogar Se prevé que el ingreso real disponible de los hogares (IDRH) aumente un 0,6 por ciento en 2023. La OBR dijo que esto se debía “en parte a que el aumento de las tasas de interés apoya los ingresos de los hogares (en conjunto) debido al impulso a los ingresos del ahorro debido a las tasas de depósito más altas que hasta ahora superan el aumento en los pagos de intereses debido a las tasas hipotecarias más altas”. Ingresos de los hogares: la OBR dijo que los ingresos reales disponibles de los hogares aumentarán un 0,6% en 2023 Sin embargo, se espera que el IDRH vuelva a caer en 2024, un 0,9 por ciento, ya que parece que la inflación superará el crecimiento de los salarios y los ingresos no laborales, dijo. La OBR añadió: “La reducción en la contribución al crecimiento de los ingresos no laborales se debe a que los mayores ingresos por intereses son más que compensados ​​por un aumento en los pagos de intereses de la deuda, a medida que más hipotecas a tasa fija enfrentan renovación y los bancos recuperan sus márgenes minoristas sobre las tasas de depósito”. . “El IDRH vuelve gradualmente a un crecimiento de alrededor del 2 por ciento en el mediano plazo, a medida que la inflación vuelve a caer a alrededor del objetivo del 2 por ciento, el crecimiento salarial alcanza tasas superiores a la inflación y los aumentos de las tasas de interés se han traspasado por completo”. Recibo de impuestos Se prevé que la relación impuestos/PIB en 2028-29 sea 4,5 puntos porcentuales más alta que en 2019-20. La OBR dijo: ‘El sistema tributario heredado por el Canciller Sunak en marzo de 2020 habría aumentado la relación impuestos/PIB en 0,2 puntos porcentuales, debido en gran parte a la carga fiscal. Ingresos fiscales: se espera que la relación impuestos-PIB en 2028-29 sea 4,5 puntos porcentuales más alta que en 2019-20, dijo la OBR. “Los cambios subyacentes en las previsiones desde entonces aumentan el ratio en 2,5 puntos porcentuales durante el período de nueve años, lo que refleja en gran medida una composición de la actividad económica más rica en impuestos”. La OBR añadió que las medidas anunciadas en la Declaración de Otoño de hoy reducen la carga fiscal en 0,6 puntos porcentuales en 2028-29. Decía: “En relación con nuestro pronóstico de marzo, e incluyendo el impacto de las medidas de la Declaración de Otoño, los ingresos aumentaron en £40,8 mil millones (3,9 por ciento) en 2023-24, y luego aumentaron en un promedio de £50,7 mil millones al año (4,4 por ciento). por ciento) entre 2024-25 y 2027-28.’ Préstamo Se pronostica que el endeudamiento caerá constantemente del 5 por ciento del PIB este año al 1,1 por ciento del PIB en 2028-29, lo que sería su nivel más bajo desde 2001-02. La OBR dijo: ‘Esto ha cambiado poco con respecto a nuestro pronóstico de marzo, ya que la reducción en el pronóstico de las medidas previas se compensa casi en su totalidad con el costo de las medidas de la Declaración de Otoño. Asuntos de endeudamiento: previsiones de endeudamiento neto del sector público de la OBR para los próximos años ‘La mayor parte de la caída del 3,5 por ciento del PIB en el endeudamiento durante el período previsto proviene del aumento de los ingresos por impuestos sobre la renta y de las NIC impulsado por mayores ganancias y umbrales de impuestos fijos (-1,0 por ciento del PIB), la reducción del gasto departamental como resultado participación del PIB (-1,1 por ciento del PIB), y los costos de los intereses de la deuda retroceden desde su máximo (-0,5 por ciento del PIB)’. En términos de efectivo, se prevé que el endeudamiento caiga de £128,3 mil millones de libras en 2022-23, a £123,9 mil millones de libras este año y a £35 mil millones de libras en 2028-29. Deuda Ahora se espera que la deuda total alcance el 94 por ciento del PIB al final del período de pronóstico de cinco años. Según la OBR, la deuda subyacente ascenderá al 91,6 por ciento del PIB el próximo año, al 92,7 por ciento en 2024-25, al 93,2 por ciento en 2026-27, antes de caer en los dos últimos años del pronóstico al 92,8 por ciento en 2028. 29. Deuda: ahora se espera que la deuda general alcance el 94% del PIB al final del período de pronóstico de cinco años. Sobre esta base, el Gobierno cumplirá su objetivo fiscal de reducir la deuda en cinco años. La OBR dijo: “La trayectoria de la deuda subyacente ha cambiado poco como proporción del PIB con respecto a nuestro pronóstico de marzo después de tener en cuenta las revisiones históricas del nivel del PIB nominal”.

OBR forecasts: Falling house prices, sticky inflation and weaker economic growth