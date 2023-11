Cervical screening uptake plummets to 10-year low: One in three women skipped vital smear test that protects against cancer

Es posible que el cáncer de cuello uterino no cause ningún síntoma o que los signos no sean obvios.

Los síntomas más comunes son sangrado vaginal inusual, incluso después de la menopausia, después de tener relaciones sexuales o entre períodos regulares; cambios en el flujo vaginal; dolor o malestar durante las relaciones sexuales; y dolor inexplicable en la parte baja de la espalda o la pelvis.

La principal causa del cáncer de cuello uterino es un virus llamado virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo.

El VPH es muy común y generalmente desaparece por sí solo sin causar ningún problema.

Pero a veces provoca cambios en las células del cuello uterino, que pueden convertirse en cáncer de cuello uterino. En promedio, esto ocurre lentamente, normalmente entre cinco y 20 años.

Otros factores de riesgo incluyen fumar, un sistema inmunológico debilitado, tomar la píldora anticonceptiva oral y un medicamento llamado dietilestilbestrol (DES), que se administró a algunas mujeres embarazadas desde 1938 hasta 1971.

Actualmente en el Reino Unido, menos de una de cada 100 mujeres desarrollará cáncer de cuello uterino a lo largo de su vida.

Las investigaciones predicen que alguien que no haya recibido la vacuna contra el VPH y nunca se haya sometido a un examen de detección del cuello uterino tendría un riesgo de por vida de aproximadamente 2 entre 100.

Las muertes por cáncer de cuello uterino en el Reino Unido cayeron un 75 por ciento entre 1971/73 y 2017/19, cuando se ajustan a la edad cambiante de la población.

Desde principios de la década de 1990, las tasas de incidencia del cáncer de cuello uterino han disminuido en un 25 por ciento en las mujeres del Reino Unido.

Las tasas de incidencia de cáncer de cuello uterino en el Reino Unido son más altas en mujeres de 30 a 34 años y las muertes son más altas entre las mayores de 90 años.

Alrededor del 51 por ciento de los pacientes diagnosticados con cáncer de cuello uterino sobreviven diez o más años.

Se examinan muestras de detección del cuello uterino para detectar VPH de alto riesgo. Si se encuentra el virus, se examinará nuevamente la muestra para detectar cambios celulares.

Si no hay cambios celulares, se invitará a la mujer a volver a realizarse un examen de detección del cuello uterino en un año para asegurarse de que el VPH haya desaparecido.

Si se encuentran VPH de alto riesgo y cambios celulares, se invitará a las mujeres a una colposcopia, que implica el uso de un microscopio para observar el cuello uterino con más detalle.