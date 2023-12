Meet the California woman dubbed the ‘world’s ultimate CYBORG’ – and she plans to add to the 52 implants in her body

WhatsNew2Day – Latest News And Breaking Headlines

En 2017, Anastasia Synn había estado haciendo magia durante una década cuando tomó una decisión que eventualmente la colocaría en el Libro Guinness de los Récords.

Esta canadiense nativa que vive en California decidió ponerse un implante en su cuerpo: un pequeño chip magnético en el dedo meñique de su mano izquierda.

Seis años después, ella es oficialmente la persona con más implantes tecnológicos en el cuerpo: un total de 52.

Aunque posee un récord único, es parte de toda una comunidad global de ‘biohackers’, que modifican el cuerpo con tecnología para hacer la vida más fácil.

Hablando desde su casa en las montañas de California, la especialista le dijo a MailOnline que su hija jugó un papel importante en lograr el primero.

Anastasia Synn tiene su nombre en el Libro Guinness de los Récords como la persona con más implantes tecnológicos en el cuerpo: un total de 52. Aquí, la Sra. Synn se introduce una aguja en el brazo durante la fiesta Amazing Magic Live 2016 en Las Vegas.

Las funciones de estos pequeños objetos incluyen abrir cerraduras, encontrar objetos magnéticos e incluso activar accesos directos en un teléfono inteligente. Esta radiografía de su brazo muestra la ubicación de algunos de ellos, incluido un relicario en forma de corazón que contiene las cenizas de su difunto marido.

“Ella se acercó a mí cuando probablemente tenía 16 años y me dijo: “Quiero obtener este microchip, hay una chica jugadora en línea y puede desbloquear su computadora con su microchip para que nadie más pueda acceder a ella”.

“Entonces dije: “Escucha, no sé si es seguro o no, ¿qué tal si lo consigo y veremos cómo funciona?”, porque pensé que fue genial cuando ella me lo contó”.

Aproximadamente un año después de comprar el primer implante, se lo insertaron en la mano izquierda, junto con un chip NFC.

“Tenía miedo, no voy a mentir. Lo vi en el paquete en mi escritorio y pensé: “¿Y si causa cáncer?”. No sabía lo suficiente sobre eso.’

Junto con un par de amigos, consiguió que se los colocaran mientras estaba sentada en la mesa del comedor de su casa, un evento que se convirtió en una especie de “fiesta de implantes”.

“Mi hija miró pero, por supuesto, no recibió ninguno”.

En sus palabras, Anastasia luego “cayó en la madriguera del conejo” del biohacking después de leer sobre “pioneros” como el ingeniero británico Profesor Kevin Warwick, a quien describe como “el padre mod”.

Otra de sus inspiraciones fue Tim Cannon, fundador de una empresa de Pittsburgh llamada Grindhouse Wetware, que fabrica dispositivos implantables diseñados para “aumentar las capacidades y los sentidos humanos”.

Anastasia Synn, maga, especialista en acrobacias y biohacker, realiza un aterrador acto de comer fuego mientras está en el baño. Había estado practicando magia durante una década antes de darse cuenta de que los implantes podían ser parte de sus actuaciones.

Las dos primeras inserciones de la señora Synn (un imán y un chip NFC en su mano izquierda) fueron bastante recientes, en agosto de 2017.

Entre los dispositivos de Grindhouse Wetware se encuentra el ‘Bottlenose’, que utiliza un imán manual implantado para transmitir información al usuario a través de retroalimentación háptica a lo largo de los nervios.

“Con los ojos vendados y un sensor en la muñeca, podías acercar la mano a los objetos sobre una mesa y saber cuál era cuál gracias a los sensores que vibraban con retroalimentación háptica”, dijo Anastasia.

“Pensé inmediatamente que las aplicaciones de la magia con algo como esto son asombrosas”.

En un tiempo relativamente corto –sólo seis años– Anastasia ha pasado de no tener implantes a la cifra récord de 52.

Las funciones de estos pequeños objetos incluyen abrir cerraduras con un movimiento de la mano, encontrar objetos magnéticos e incluso activar accesos directos en un teléfono inteligente.

‘Una cosa que me gusta de mis implantes es que realmente no puedes ver ninguno de ellos, no sabes dónde están.

“Así que no pensarías que soy una persona incondicional e implantada”.

Y aunque nunca se propuso convertirse en “la persona más implantada”, admite que en su último procedimiento se realizaron 11 a la vez, en parte para asegurar el récord.

Como dice el refrán, los récords están para batirse, y ella no parece totalmente protectora con su título Guinness.

“Honestamente, espero conocer a la persona que rompa mi récord; está ahí para ser conquistado”.

Synn dijo: ‘¡Puedo anunciar oficialmente que soy el ser humano con mayor implantación tecnológica del mundo! Como es la primera vez, tuvieron que crear una nueva categoría de registro.

Sus implantes no solo le hacen la vida más fácil y le permiten realizar trucos de magia, sino que también recuerdan a su difunto marido, The Amazing Johnathan, que murió en febrero de 2022 a causa de una insuficiencia cardíaca.

Apodado el ‘Freddy Krueger de la comedia’, era famoso por sus trucos sangrientos, como parecer tragarse sus propios globos oculares y ensartarse la lengua.

Anastasia ahora tiene parte de sus cenizas dentro de un relicario en forma de corazón implantado en su brazo, mientras que un chip NFC en su mano cuenta el chiste favorito de Johnathan cuando se escanea.

Pero uno de los chips más preciados de Anastasia es el microchip escaneable mediante NFC que inicia una llamada a su teléfono.

“No creo que alguna vez lo cambie”, dijo.

Anastasia tiene ideas para más inserciones, incluido un escáner NFC en su pierna y etiquetas NFC dentro de los naipes.

En una partida de póquer, podría pasar las cartas por su pierna para leerlas con los ojos cerrados sin que otros jugadores lo supieran.

En 2014, Anastasia Synn se casó con Amazing Johnathan, quien se describe a sí mismo como el ‘Freddy Krueger de la comedia’ por su uso de sangre y trucos salvajes.

Pero hay una cosa que no le insertarían: un implante de batería, en gran parte debido a la amenaza de que explotara o se incendiara.

‘Muchas personas que conozco con estos dispositivos de batería todavía los tienen y no han explotado en su cuerpo, lo cual es genial.

‘Sin embargo, no estoy dispuesto a correr ese riesgo.

“No tengo nada con batería implantada y creo que seguirá así”.