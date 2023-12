NNA -nbsp;

An-Nahar:

Colonna escalates warnings of a war that threatens to engulf Lebanon

Nidaa Al-Watan:

Gallant doesnrsquo;t deny invasion plans, while US counterpart warns Hezbollahnbsp;

Al-Joumhouria:

Presidency on fire: Paris urges de-escalation, Washington seeks to avoid escalation

Al-Akhbar:

Gebran Bassil: Today#39;s government session #39;new test#39; for those opposing extension… and we will file an appealnbsp;



