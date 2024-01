NNA -nbsp;

An-Nahar:nbsp;

Lebanon captive of the arena

Nasrallah paralyzes mediators

Nidaa Al-Watan:

Israel advocates for removal of Hezbollah from borders, Hamas leaders from Lebanon

Quintet#39; aims to spare lebanon from war

Dinner in Clemenceau: #39;salads#39; or #39;fats#39;?

Al-Joumhouria:nbsp;

Washington and Paris: Prioritizing de-escalation and presidency

Bets on Qatari endeavors

Al-Akhbar:nbsp;

Israeli envoy departs

Communications cut off!nbsp;

